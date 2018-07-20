На Львівщині затримали підприємця, який пропонував хабар прокурору

Йшлося про суму у 1500 доларів США

Сьогодні, 20 липня, правоохоронці задокументували факт дачі хабаря прокурору Радехівської прокуратури. Гроші прокурору пропонував підприємець з Жовківщини, повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

«За 1500 доларів США 47-річний бізнесмен з Жовківщини хотів вирішити питання щодо зміни кваліфікації його дій як підозрюваного у кримінальному провадженні», – йдеться у повідомленні прокуратури.

За цю суму підприємець хотів закрити справу відкриту за фактом привласнення 270 тис грн бюджетних коштів (ч.4 ст.191 КК України ).

«Проте, від неправомірної вигоди прокурор відмовився. Відтак, вказану посадову особу затримано в порядку ст.208 КПК України і на даний час тривають першочергові слідчі і процесуальні дії», – повідомляють у прокуратурі.