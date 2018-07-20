На Львівщині без електропостачання частково чи повністю – 28 населених пунктів (перелік)

Також без світла 40 будинків у Шевченківському районі Львова

Учора, 19 липня, на території області зафіксовано 19 порушень у роботі систем електропостачання, – інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Ремонтні роботи по відновленню електропостачання сьогодні проводитимуться:

Жовківський район:

– 19 липня о 18:45 внаслідок спрацювання аварійного захисту (3-ПЛ-10 кВ) тимчасово без електропостачання залишились 14 населених пунктів: с. Артасів, с. Батівка, с. Боянець, с. Віднів, с. Глинсько, с. Гори, с. Гудка, с. Зіболки, с. Звертів, с. Купичволя, с. Липники, с. Н. Скварява, с. Нагірці, с. С. Сварява – повністю.

Турківський район:

– 19 липня о 18:50 год. внаслідок обриву проводів ПЛ-0,4 кВ (впало дерево) тимчасово без електропостачання залишився населений пункт с. Лімна – повністю.

Стрийський район:

– 19 липня о 20:30 год. внаслідок спрацювання апаратури захисту ПЛ-0,4 кВ тимчасово без електропостачання залишився населений пункт с. В. Дідушичі – частково.

Камʼянка-Бузький район:

– 19 липня о 20:45 год. внаслідок спрацювання аварійного захисту (ПЛ-10 кВ) тимчасово без електропостачання залишилися 6 населених пунктів: с. Вислобоки, с. Колодинці, с. Новий Став, с. Банюнин. с. Дальнич. с. Сокіл – частково.

Сколівський район:

– 19 липня о 21:30 год. внаслідок спрацювання апаратури захисту ПЛ-10 кВ тимчасово без електропостачання залишилися 3 населені пункти с. Корчин, с. Крушельниця, – повністю, с. Верхнє Синьовидне – частково.

Дрогобицький район:

– 19 липня о 21:35 год. внаслідок спрацювання апаратури захисту тимчасово без електропостачання залишився 1 населений пункт с. Опаки – частково.

Пустомитівський район:

– 19 липня о 21:40 год. внаслідок спрацювання апаратури захисту тимчасово без електропостачання залишилося 2 населених пункти с. Нижня Білка, с. Сухоріччя – частково.

Також вночі 20 липня о 01:35 внаслідок спрацювання апаратури захисту тимчасово без електропостачання залишилися мешканці Львова Шевченківському районі – вул. Лікарська, Нова, Середня (40 будинків). Роботи по відновленню електропостачання будуть продовжені 20 липня.