Відбулась презентація книжки про Моцарта зі Львова

У рамках фестивалю LvivMozartArt Богдан Коломійчук презентував книжку “Моцарт із Лемберга”.

Головний герой роману – нащадок великого композитора, який попри успадкований талант, назавжди залишився у тіні батька і не здобув його слави. Читач може поринути у життя молодого музиканта, сповнене пригод, пристрастей та інтриг, а ще відкрити нові факти про своє місто. Мало хто знає, що Франц Ксавер довгий час жив у Львові, захоплювався ним і навіть знайшов тут кохання. Нащадок Моцарта зробив величезний внесок у розвиток місцевого музичного товариства та в українську музичну культуру загалом. На думку автора, Львів не повинен забувати своїх героїв.

Працюючи над книжкою, Богдан Коломійчук консультувався з головною диригенткою австрійської Опери Ґраца Оксаною Линів. За допомогою звертались до архівних листів, документальних праць та хронології творів. Однак роман все-таки художній.

«Музикознавцям і науковцям доведеться мені пробачити і стати звичайними читачами. Я намагався віднайти душу героя. Можливо, документальні праці вийдуть пізніше, а зараз я тримаю в руках книжку, яка поєднала в собі елементи авантюрного пригодницького роману, а подекуди і детективу. Твір написаний так, аби охопити якнайбільшу аудиторію різного віку. Я хочу, щоб його прочитали діти від 5 до 115 років,» – розповідає автор.

Оксана Линів розповіла про труднощі пов’язані з дослідженням життєвого шляху «невідомого львів’янина». На багатьох документах Франц Ксавер підписувався як “В. Моцарт”. Відповідний надпис є навіть на його надгробку. Тому встановити, кому належить той чи інший рукопис буває важко.

У майбутньому диригентка планує організувати виставку речей Моцарта молодшого у Львові.

Нагадаємо, 22 липня у Оперному театрі відвідувачі фестивалю LvivMozartArt зможуть не лише на власні очі побачити скрипку Вольфганга Амадея Моцарта, а й почути як вона звучить.