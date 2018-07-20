Мешканці Стебника перекриватимуть дорогу через бездіяльність влади

Цієї суботи, 21 липня, громада міста Стебника, а також села Солець проведуть акцію протесту через бездіяльність влади щодо ліквідації карстових проваль. Про це повідомляє видання Truskavets.Today.

Акція протесту відбудеться одночасно у двох місцях: біля Стебницької міської ради і центральної зупинки села Солець. Початок о 14:00 год.

Цього тижня мешканці Стебника також попередили про можливе перекриття дороги на Трускавець та на Стебник.

«Вже минув майже рік з часу карстового провалу земної поверхні на території Стебницького ГХП «Полімінерал». Одразу після провалу почалась кипуча діяльність органів державної влади. Для вирішення нагальних питань, пов’язаних з провалом, на місце прибув навіть перший віце-прем’єр міністр п. С. Кубів.

І що ж ми маємо в результаті? А практично нічого, окрім переносу лінії електропередач на Трускавець та проекту нової під’їзної дороги. До речі, шлях нової дороги знов потрапляє в зону карстопровалів, а тому десятки мільйонів гривень просто можуть бути викинуті на вітер. Хоча, нібито, ведеться моніторінг поверхні, але практична доцільність його сумнівна. До розв’язання проблеми залучені спеціалісти, але їх кваліфікація також викликає багато застережень.

Не зроблено ж головного – не винесено в натуру межі можливого карстового провалу та заходів по недопущенню їх в майбутньому. Тимчасовий об’їзд аварійної ділянки дороги для габаритних автомобілів через Стебник вщент розбиває міські автошляхи і навіть призводить до руйнування житлових будинків. На наші багаторазові звернення ми отримуємо тільки відписки”, – йдетьсмя у заяві громади.

Нагадаємо, 30 вересня 2017 року у Стебнику стався обвал на місці карстової пустоти. Обвалилась зона діаметром 300 метрів на глибину до 50 метрів. Локація обвалу 500 метрів від дороги Дрогобич-Трускавець. В результаті на дорозі пішли тріщини.