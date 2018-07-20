До Львова привезли оригінальну скрипку Моцарта

Інструмент видатного композитора в Україні – вперше.

Скрипка не часто покидає межі зальцбурзького музею (Фундація Моцартеум Зальцбург, Австрія). До цього вона використовувалася і звучала на концертах лише у кількох країнах, зокрема в Японії, Італії, Німеччині, Швейцарії, Литві та Кубі.

Інструмент виготовив майстер П’єтро Антоніо Далла Коста в Тревізо, Італія, 1764 року. Скрипка належала В. А. Моцарту. Композитор використовував її протягом останніх років життя у Відні. До Музею вона перейшла з приватної колекції у 2013 році.

Інструмент постійно повинні супроводжувати 2 особи. В Україні її презентувала директорка Музею Габріеле Рамсауер.

«Всі речі Моцарта, інструменти є серцем в нашій колекції. Вони посли, що транспортують ім’я та славу Моцарта на весь світ. Музика немає кордонів, я не розумію української, ви не розумієте німецької, але тим не менше ми зараз всі об’єднані заради однієї справи. Тому наші відвідини Львова – це наша подяка місту за те, що створили такий чудовий фестиваль», – сказала Габріеле Рамсауер.

«Вільнюс чекав цього інструменту 40 років. Знаючи історію подорожей цього інструменту я не могла мріяти, що вже на другому фестивалі матимемо честь приймати її в Україні. Просили ми її ще до початку першого LvivMozArt, проте тоді ще сумнівались чи дати нам скрипку, адже фестивалів до Моцарта роблять кожного тижня. Пан Бріндзінг, голова фонду бібліотеки MozArtеума був присутній на всіх подіях і доповісти про наш фестиваль. Коли ми поїхали в Зальцбург вдруге, після зовсім короткої розмови отримали ці чарівні слова «Ми хочемо приїхати долучитися до фестивалю і привести цей інструмент».», – поділилась емоціями співзасновниця та арт-директор фестивалю LvivMozArt.

З вересня 2017 року — головний диригент Опери та Філармонійного оркестру м. Грац (Австрія). Арт-директор і диригент Молодіжного симфонічного оркестру України (YsOU) Оксана Линів.

Нагадаємо, 22 липня на концерті-закритті фестивалю LvivMozArt австрійський скрипаль Франк Стадлер на оригінальній скрипці Моцарта виконає скрипковий концерт славетного класика, що торкався цього ж інструмента понад два століття тому, а також ліричну перлину романтичної музики – концерт Фелікса Мендельсона. Розпочне програму Увертюра Ре мажор патрона фестивалю Франца Ксавера Моцарта.