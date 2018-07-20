Львівський стартап зібрав 20 000 $ на сайті фінансування проектів

Львівські розробники придумали проект, який зібрав 20 тисяч доларів на Кікстартері – сайті фінансування творчих проектів.

Особливість цього худі у тому, що воно має безліч кишень для телефонів, смартфонів, ключів, навушників і навіть книг. Тканина, з якої пошили цей одяг, захищатиме вміст кишень від вологи.

Худі розробили і пошили у Львові, тканина також українського виробництва.

“Щоб запустити продукт на ринок, розробники планували зібрати 7 тисяч доларів, цю суму вони успішно зібрали в перші 30 годин. А за місяць українське худі зібрало вже 20 071 доларів”, -кажуть у прес-службі Львівської міської ради.

Худі придбало 170 людей із Японії, Нової Зеландії, Німеччини, Великої Британії, Італії, Греції, Австрії, Швеції, Франції, Данії, Польщі, Південної Африки, Канади, США та України.

Перші покупці отримають свою худі вже 10 вересня.

А з 27 липня почнеться презентація худі будуть презентувати в усіх брендових магазинах Авіації Галичини. З жовтня планують запустити у продаж.