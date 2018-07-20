Лицарські поєдинки і віртуальні польоти над фортецею: Тустань готується до фестивалю

З 3 по 5 серпня поблизу с. Урич на Сколівщині відбудеться XIII Фестиваль української середньовічної культури “Ту Cтань!”

Цьогоріч організатори готують лицарські поєдинки, бугурти, стрільби з луків та арбалетів, штурм фортеці, середньовічні танці та музика. А ще літературні читання, кіно, лекції, дитячу фортецю, квест, ремісництво та численні майстер-класи впродовж трьох днів фестивалю.

Окрім того, для того обіцяють використання новітніх технологій.

«На окремій локації відвідувачі зможуть здійснити захопливий VR-політ над фортецею на дельтаплані. Спеціальна конструкція для пілота, що створює відчуття польоту, реалістична картинка в VR-окулярах та можливість самостійно керувати літальним апаратом гарантують правдиві (читай: гострі) відчуття», – йдеться на сторінці у Фейсбук.