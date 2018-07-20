Алею на проспекті Свободи відремонтують восени

До кінця листопада у Львові відремонтують алею на проспекті Свободи. Працюватимуть на ділянці від пам’ятника Тарасу Шевченкові до статуї Матері Божої, а ще облаштують площу Марійську. 19 липня Галицька РДА вже уклала угоду із переможцем тендеру. Коштуватимуть роботи 8,5 млн грн.

«Проектом передбачено заміну бетонного покриття на гранітне вздовж алеї на тротуарах, зокрема на ділянці від вул. Гнатюка, та на ділянках вздовж пр. Свободи. Буде змонтовано тротуарні світильники, облаштовано пониження для маломобільних осіб та встелено тактильну плитку”, – розповів Ігор Савка, начальник відділу комунального господарства Галицької районної адміністрації.

Також встановлять нові лавочки, засіють газон і висадять нові дерева. Завершити роботу підрядник ТОВ «ТЕКО ЛІМЕТЕД» планує до кінця листопада.

Додамо, що ця компанія минулого року зробила капітальний ремонт біля пам’ятника Т. Шевченкові.