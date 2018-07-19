Завтра у Львові відзначать 111-ту річницю від Дня народження Олега Ольжича

Завтра, 20 листопада, у Львові відбудуться заходи з нагоди відзначення 111-ої річниці від Дня народження українського поета, політичного діяча Олега Ольжича.

Зокрема, о 13:00 відбудеться покладання квітів на території біля меморіальної дошки пам’яті Олега Ольжича (вул. Личаківська, 26). А о 13:15 заплановане громадське віче.

Довідка:

Олег Ольжич – справжнє ім’я Олег Олександрович Кандиба. Народився 8 (21) липня 1907 року у Житомирі. Помер 10 червня 1944 року у Концентраційному таборі Заксенгаузен.

Український поет, політичний діяч, археолог. Син відомого поета Олександра Олеся.

Очолював культурно-освітню референтуру Проводу Українських Націоналістів (ПУН) (1937) і Революційний Трибунал Організації Українських Націоналістів (ОУН) (1939 -1941). Заступник Голови ПУН та Голова ПУН на українських землях (з 05.1942), Голова ПУН ОУН (01.1944 – 10.06.1944).