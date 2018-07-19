У Стрию судитимуть шахрая-псевдополіцейського

Чоловік виманював кошти за «звільнення» родичів, які начебто потрапили у відділок

У Стрию судитимуть 39-річного львів’янина, який, представляючись поліцейським, виманював кошти з пенсіонерів. Шахрая спіймали у жовтні торік, а тепер справу передано до суду.

Як повідомила Прес-служба прокуратури Львівської області, шахрай телефонував із свого мобільного телефону на номери стаціонарного зв’язку переважно до людей похилого віку та представлявся правоохоронцем. Під час телефонних розмов лиходій запевняв, що їхній родич начебто вчинив ДТП і перебуває у відділенні поліції. Для того, щоб його звільнити, потрібна грошова винагорода.

Свої «послуги» обвинувачений оцінював від 23 до 90 тис грн.

Загалом, зловмиснику вдалось видурити майже 205 тис грн.

На даний час обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Стрийського міськрайонного суду для розгляду по суті. Санкція інкримінованих статей – шахрайство і самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь – передбачає до 3 років позбавлення волі.

Зазначимо, що раніше чоловік вже відбував покарання за розбій.