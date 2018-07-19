У Пустомитах горів склад приладів опалення (відео)
Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу
Учора ввечері у Пустомитах, на вул. Старий Кар’єр, загорівся склад, на якому зберігали прилади опалення. Це одноповерхова будівля площею 800 м кв.
“Пожежа спричинила сильне задимлення, тому вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання”, – розповіли у прес-службу Головного управління ДСНС у Львівській області.
Повністю ліквідувати пожежу вдалось о 22:46, через годину після того, як рятувальники отримали виклик.
Вогонь знищив 100 розширювальних бачків для опалення.
Пожежу гасили 18 рятувальників та 3 одиниці техніки. Постраждалих немає, а зараз відповідні служби встановлюють обставини події.