У Пустомитах горів склад приладів опалення (відео)

Учора ввечері у Пустомитах, на вул. Старий Кар’єр, загорівся склад, на якому зберігали прилади опалення. Це одноповерхова будівля площею 800 м кв.

“Пожежа спричинила сильне задимлення, тому вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання”, – розповіли у прес-службу Головного управління ДСНС у Львівській області.

Повністю ліквідувати пожежу вдалось о 22:46, через годину після того, як рятувальники отримали виклик.

Вогонь знищив 100 розширювальних бачків для опалення.

Пожежу гасили 18 рятувальників та 3 одиниці техніки. Постраждалих немає, а зараз відповідні служби встановлюють обставини події.