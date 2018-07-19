У Львові відбудеться всеукраїнський чемпіонат серед десантників

Кращі бійці Десантно-штурмових військ змагатимуться на унікальній кросфіт-арені просто неба

У неділю, 29 липня, у Львові відбудеться ІІ Всеукраїнський чемпіонат за титул “Найбільш фізично підготовлена команда військовослужбовців Десантно-штурмових військ ЗСУ”. Початок – о 15:00. Місце проведення – пл. Т. Г. Шевченка

Кращі бійці Десантно-штурмових військ змагатимуться на унікальній кросфіт-арені просто неба.

Суддівський склад чемпіонату забезпечить Федерація функціонального багатоборства України. Головний суддя змагань – президент Федерації Антон Маляренко. Головний секретар змагань – генеральний секретар Федерації Ольга Куліш.

Вхід на Чемпіонат вільний. Початок реєстрація о 14:00 годині.