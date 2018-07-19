У Дрогобичі розглядають можливість побудови біо-ТЕС в одному з мікрорайонів міста

Місцевим мешканцям обіцяють теплову енергії на 20-30% дешевшу, ніж на основі використання природного газу

У Дрогобичі розглядають можливість встановлення біо-теплоелектростанції, яка працюватиме на біопаливі — брекетах, щепі з гілок дерев, траві, листі та інших матеріалах, шляхом термічного розкладу.

Зараз ведуться переговори між керівництвом міста, керівництвом КП «Дрогобичтеплоенерго» та представниками інвестиційної компанії.

Суть проекту полягає в будівництві біо-теплоелектростанції (ТЕС) з влаштуванням модульного обладнання, яке, внаслідок термічного розкладу матеріалів, за принципом Innoflex IDS, перетворює їх в інертний скалистий попіл при виділенні великої кількості тепла у вигляді перегрітої пари тиск якої сягає 20 кгс/кв. см.

Отриману високотемпературну водяну пару можливо використовувати для виробництва електроенергії в парогенераторах, а отриманий конденсат, температура якого сягає 80-100 градусів Цельсія, використовуватимуть для опалення та гарячого водопостачання міста.

Відповідно до опису інвестиційного проекту, для процесу отримання пари шляхом термічного розкладу можливе використання матеріалів для спалювання домогосподарств, підприємств, медичних закладів, автомобільних майстерень.

Важливо, процес термічного розкладу проходить без викидів в атмосферу, ґрунти та воду і відповідає всім екологічним стандартам. Робота обладнання є авто-термічною і не потребує використання сторонніх енергоносіїв чи води, працює без утворення запаху та шуму. Оскільки проект планують реалізовувати на теренах міста, то фахівці зазначають, що межі санітарної зони повинні сягати 200м.

Можливість реалізації проекту розглядається на території, яка перебуває в користуванні КП «Дрогобичтеплоенерго», виведеної з експлуатації котельні на вул. Є. Коновальця.

Як наголосили у КП «Дрогобичтеплоенерго», попри всі затрати на реалізацію проекту, вартість теплової енергії, яку постачатимуть споживачам, а саме мешканцям мікрорайону Є. Коновальця, буде на 20-30% дешевше, ніж при тарифі, який формується на основі використання природного газу.