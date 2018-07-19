Таємниці Львова: «винахідливе» запитання

Цього місяця наші запитання стосуються львівських вчених та винахідників. І нинішнє – про відкриття, яке не вдалося, але стало поштовхом для одного революційного винаходу.

Мабуть, не секрет і не дивина, що часто великі відкриття у науковому світі стаються випадково. Одна з таких історій трапилась і у Львові.

Як свідчить оповідка, у середині ХІХ століття львівські фармацевти вирішили винайти новий і, скажемо чесно, ну дуже незвичний спосіб отримання самогонки. Її вони спробували вигнати з … нафти. Завдяки сусідству Борислава, цієї сировини у тодішньому Львові не бракувало. Дивно чи ні, але у них нічого не вийшло. Однак, внаслідок невдалого експерименту вони отримали дещо інше – набагато важливіше за самогон. Власне, цей невдалий експеримент спричинився до того, що саме у Львові у 1853 році зробили один революційний «пристрій». Ним місто пишається і досі.

А скажіть, будь ласка, що фармацевти отримали замість очікуваного самогону і який винахід став можливий завдяки цьому?