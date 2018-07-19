Таємниці Львова: «винахідливе» запитання
Цього місяця наші запитання стосуються львівських вчених та винахідників. І нинішнє – про відкриття, яке не вдалося, але стало поштовхом для одного революційного винаходу.
Мабуть, не секрет і не дивина, що часто великі відкриття у науковому світі стаються випадково. Одна з таких історій трапилась і у Львові.
Як свідчить оповідка, у середині ХІХ століття львівські фармацевти вирішили винайти новий і, скажемо чесно, ну дуже незвичний спосіб отримання самогонки. Її вони спробували вигнати з … нафти. Завдяки сусідству Борислава, цієї сировини у тодішньому Львові не бракувало. Дивно чи ні, але у них нічого не вийшло. Однак, внаслідок невдалого експерименту вони отримали дещо інше – набагато важливіше за самогон. Власне, цей невдалий експеримент спричинився до того, що саме у Львові у 1853 році зробили один революційний «пристрій». Ним місто пишається і досі.
А скажіть, будь ласка, що фармацевти отримали замість очікуваного самогону і який винахід став можливий завдяки цьому?
Щоб надіслати відповідь на запитання, заповніть, будь ласка, цю форму (дійсна до 10:00 26 липня).
Нагадаємо, «Львівська газета» разом з братами Радковцями та ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» проводить конкурс «Таємниці Львова».
На переможців чекають призи від «Львівської газети», солодкі подарунки, книжки, сертифікати на екскурсії та інші несподіванки від партнерів конкурсу.
Умови конкурсу:
- Щотижня в четвер об 11.00 на сайті «Львівської газети» gazeta.lviv.ua у розділі «Конкурс «Таємниці Львова» буде опубліковано запитання тижня.
- Відповіді на запитання прийматимуть ЛИШЕ через спеціальну форму під запитанням на сайті. Коментарі на сторінках соцмереж, відповіді на e-mail тощо не враховуватимуть.
- Відповіді прийматимуть до 10.00 наступного четверга.
- Щотижня у четвер буде визначено переможця тижня, який дав правильну відповідь на запитання, поставлене у попередній тиждень. «Львівська газета» публікуватиме прізвища та імена усіх, хто дав правильну відповідь, а переможця обиратиме система Random.
- Окрім цього, щомісяця «Львівська газета», брати Радковці та ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» розігруватимуть особливий приз серед тих, хто відповів правильно на всі запитання місяця. Усі учасники цього розіграшу, тобто ті, хто дав правильні відповіді на чотири запитання (в окремих випадках – 5 запитань), також отримають заохочувальні призи від організаторів.
- Підсумки конкурсу та нагородження переможців усіх турів протягом місяця відбуватиметься наступного місяця (після оголошення переможців усіх тижнів попереднього місяця) у приміщенні ЛОО «Українське товариство пам’яток історії та культури» (м. Львів, вул. Коперника, 40-а) за участі представників «Львівської газети»
- Під час нагородження також розігруватимуть призи серед усіх присутніх.