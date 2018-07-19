Таємниці Львова: відповідь на математичне запитання

Минулого тижня у нас було не просто історичне запитання, а математичне :). Йшлося про довоєнний період, коли у Львові працювала ціла когорта талановитих математиків, а про львівську школу знали далеко за океаном. Це стало можливим, зокрема, завдяки математику Банаху, а також, як свідчать історії, щоденним посиденькам львівських науковців в одній із кнайп міста, де вони вигадували та розв’язували складні математичні завдання.

Нам приємно, що серед наших читачів виявилось стільки знавців та поціновувачів як Львова, так і математики. Ми отримали багато розлогих відповідей і сьогодні хочемо поділитись з вами декількома.

Отож, як правильно зазначила Мар’яна Шубер, у запитанні йшлося про будинок на проспекті Шевченка, 27. Упродовж 1909—1944 років на першому поверсі кам’яниці Векслера, так вона називалась, містилася кав’ярня «Шкоцка»(або ж «Шотландська»), яка стала місцем збору представників львівської математичної школи. Саме у цій кав’ярні Стефан Банах, видатний представник львівської математичної школи першої половини ХХ століття, відкрив теорію функціонального аналізу, яка пізніше отримала назву «Шкоцька теорія».

Ми також публікуємо відповідь Івана Фолюша, який розповів нам більше про легендарну Шкотську книгу, про яку ми згадували у запитанні.

«Цікавою є історія появи самоі книги. Одного разу до кавярні за Банахом прийшла дружина Люція і кельнер пожалівся прошу шановноі пані вони базграють і базграють по тих блятах. І нехай би собі базграли,але вони тото роблять хімічними олівцями і воно абсолютно не дає сі зітерти! Пані Люція за два з половиною золотих купила товстий зошит і подарувала професорам. Відтоді в правій частині зошита вписувалось завдання а зліва розвязок. Так постала славна Шкоцька книга».

Дякуємо усім, хто взяв участь. Переможця тижня з-поміж тих, хто дав правильні відповіді, нам допомогла обрати система Random. Переможцем став Назар Настюк.

Як завжди, на переможця чекають призи від наших партнерів.

Нагородження усіх переможців липня відбудеться сьомого серпня, у вівторок, у приміщенні ЛОО “Українське товариство охорони пам’яток історії та культури” (Львів, вул. Коперника, 40-а). Початок о 18.00. Нагадуємо, що під час нагородження також відбувається розіграш призів серед усіх присутніх. Цікаві запитання для розіграшу – від братів Радковців та Андрія Салюка. А ще, нагородження – це чудовий шанс більше дізнатись про Львів. Адже наші львовознавці не лише озвучують правильні відповіді, але і розповідають цікаві історії!

І вже сьогодні об 11.00 чекайте на нове цікаве запитання!