Що робити, якщо вкусив собака

Сказ – вірусна, смертельна інфекція, розвиток якої у людини можна попередити введенням вакцини людям та вакцинацією тварин. Людям вірус сказу зазвичай передається при укусі заражених тварин, при чому у 99% випадків джерело інфікування – собаки, – нагадують на сайті МОЗ.

Інкубаційний період (період від потраплянням збудника до початку проявів хвороби) сказу зазвичай триває 1-3 місяці, але може варіюватися від 1 тижня до 1 року в залежності від різних факторів. Це означає, що симптоми хвороби можуть виникати протягом цього періоду з моменту укусу.Сказ завжди смертельний. Проте правильна та своєчасна допомога до розвитку захворювання дає 100% шанс врятуватися.

Міністерство охорони здоров’я України закупило і передало в регіони понад 39 тисяч доз вакцин для профілактики сказу. Ці вакцини вироблені у Франції, мають сертифікат якості GMP та є прекваліфікованими ВООЗ. Їх використовують для вакцинації людей, якщо є підозра, що тварина може бути заражена збудником сказу (а це в кожному випадку укусу або потрапляння слини невакцинованої від сказу тварини на ділянки ушкодженої шкіри, де є порізи чи подряпини або ж на поверхню слизової оболонки).

У регіонах також наявні препарати – антирабічні імуноглобуліни/сироватки. Це препарати, що вводяться разом з вакциною проти сказу, якщо є підтвердження, що тварина заражена вірусом.

Як гуманітарна допомога в Україні наявні 14 060 доз антирабічних імуноглобулінів (станом на 1 липня). Україна також цьогоріч вперше буде закуповувати ці препарати на державному рівні.

Всі, хто отримав травму нанесену твариною з підозрою на сказ або ж підтвердженим сказом, мають право отримувати безоплатну медичну допомогу. Препарати, які необхідні для цього, є. Запам’ятайте, що після укусу не треба чекати симптомів! Збережіть собі ці правила. Навіть якщо укус був не до крові, слина зараженої тварини могла потрапити на подряпини, а це – пряма загроза заразитися.

Негайно та ретельно промийте уражене місце великою кількістю води з милом

Ця проста процедура має важливе значення і може врятувати життя.

Дезінфікуйте рану

Використайте антисептичний засіб на основі спирту чи йоду (перекис водню не допоможе).

Зверніться до найближчого медзакладу

Якщо немає впевненості в тому, що тварина була здоровою, вам обов’язково мають зробити щеплення вакциною, які є в усіх областях України. Наявність можна перевірити за посиланням – https://goo.gl/dJ4A3v.

Якщо є можливість – зверніться до ветеринарної служби з твариною, яка вас вкусила

Там проведуть дослідження цієї тварини. За можливості тварину треба помістити під карантин на 10 днів для нагляду. Профілактичне лікування можна перервати, якщо буде підтверджено, що тварина не заражена сказом. Якщо тварину неможливо знайти та протестувати, необхідно провести повний профілактичний курс профілактичних щеплень.

Завжди вакцинуйте від сказу домашніх тварин

Це стосується як собак, так і котів.

Зробіть профілактичне щеплення, якщо ваша робота пов’язана з ризиком зараження

Зокрема, якщо ви працюєте ветеринаром, єгерем, лісником, у лабораторіях, які працюють з тваринами.

Пам’ятайте, що при укусах тварин також можливе зараження збудником правця. Щеплення проти правця доступні в державних комунальних закладах.