Поліція затримала у Львові потужну групу наркодилерів
Поліцейським вдалося вийти на слід злочинного угруповання, яке у Львові торгувало героїном та кокаїном
“Щоденна виручка дилерів від збуту наркотиків становила до 40 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків працівниками поліції вилучено наркотовару на півмільйона гривень”, – розповіли у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Загалом за час своєї діяльності встигли заробити майже 6,5 млн грн.
Відомо також, що героїн та кокаїн вони розповсюджували, не контактуючи із покупцями, шляхом закладок.
Клієнтська база злочинців становила близько 50 постійних замовників.
“Клієнти кожні 3-5 днів отримували смс-повідомлення з різних телефонних операторів з номером банківської картки, на яку можна було перевести оплату. Згодом клієнтові у телефонному режимі повідомлялось місце, де забрати наркотик”, – кажуть у поліції.
Після проведення оперативної закупівлі працівниками внутрішньої безпеки НПУ вдалось затримати 27-річного співорганізатора групи. При ньому виявили 45 пакетиків героїну. А у його помешканні – ще 80 грамів героїну та 43 грами кокаїну
Групу наркоторговців шукали ще з 2017 року. Порушники – мешканці Львова.
У інших учасників злочинної групи вилучено мобільні телефони та сім-карти до них, банківські картки, на які переказувалися кошти за наркотики, та 31 тисячу гривень.
Зараз наркоділку оголошено підозру за ч.2 ст.307 КК України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави у розмірі 704 тисячі гривень.
Тривають заходи щодо оголошення підозри іншим учасникам кримінального бізнесу, з метою притягнення їх до відповідальності.
Крім того, перевіряють можливу причетність до викритої наркомережі працівників правоохоронних органів.