Поліція затримала у Львові потужну групу наркодилерів

Поліцейським вдалося вийти на слід злочинного угруповання, яке у Львові торгувало героїном та кокаїном

“Щоденна виручка дилерів від збуту наркотиків становила до 40 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків працівниками поліції вилучено наркотовару на півмільйона гривень”, – розповіли у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції України.



Загалом за час своєї діяльності встигли заробити майже 6,5 млн грн.

Відомо також, що героїн та кокаїн вони розповсюджували, не контактуючи із покупцями, шляхом закладок.