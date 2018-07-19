Переможницю конкурсу «Міс Українська Канада» дрогобиччанку Юлію Щербань привітали у рідному місті

Дівчина із 6 років живе в Канаді, але мріє реалізувати великий соціальний проект у Дрогобичі

У середу, 18 липня, до Дрогобицької міської ради завітала переможниця конкурсу «Міс Українська Канада» Юлія Щербань. Юна красуня приїхала разом із батьками, з якими проживає у провінції Альберта в Канаді.

Нагадаємо, цієї неділі, 15 липня, у Торонто відбувся фінал конкурсу «Міс Українська Канада 2018», в якому перемогу здобула дрогобичанка Юлія Щербань.

У Дрогобичі дівчині вручили подяку за презентацію Дрогобича на міжнародному рівні. Також міський очільник Тарас Кучма подарував переможниці книги про Дрогобич, календар-фотоальбом зі світлинами міста, які зробив відомий фотомитець Ігор Фецяк, та футболку з логотипом Дрогобича.

Сама Юлія зазначила, що хоча із шести років проживає в Канаді, вона часто приїжджає до Дрогобича і планує реалізувати свій соціальний проект спрямований на підтримку діяльності Центру соціальної реабілітації та адаптації для молоді з особливими потребами «Дивовижні долоні» у Дрогобичі.