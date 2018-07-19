На Зеленій та Шота Руставелі реставрують 12 балконів

У Львові, на вул. Зеленій,6 – Ш. Руставелі,2 ремонтують 12 балконів. Закінчити роботи планують восени. А працює над об’єктами ПП “Будремсервіс”.

Загалом же цього року у Львові планують полагодити 49 балконів, що є пам’ятками архітектури.

“У 2018 році плануємо відремонтувати 49 балконів. Це балкони в будинках за адресами: вул. Рутковича, 6 (4 балкони), вул. Фредра, 4а (6 балконів), вул. Фредра, 4 (6 балконів), вул. Галицька, 1 (6 балконів), вул. Коперника, 44 (3 балкони), вул. С. Бандери, 35 (3 балкони), вул. Зелена, 6 — Шота Руставелі, 2 (12 балконів), пл. Григоренка — вул. Менцинського, 2 (9 балконів)”,- кажуть в управлінні охорони історичного середовища ЛМР.

За словами директорки управлінні Лілії Онищенко ці балкони у дуже поганому стані – балконна плита перегнила, більшість елементів огорожі балконів були втрачені, довелося виготовити 50 нових балясин.

“Якщо б ми не відреставрували ці балкони цього року, то вони могли обвалитись”, – сказала Лілія Онищенко.

Також тривають роботи з реставрації наріжного балкону у будинку на вул. Чупринки, 52. Реставрацію почали ще минулого року. Це дуже складний об’єкт, бо багато елементів цього балкону також було втрачено.