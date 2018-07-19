На Старосамбірщині у ДТП загинула людина

Сьогодні вночі, о 01:46, на Старосамбірщині трапилась смертельна ДТП.

Тут, у місті Хирів, на вул. Добромильській водій автомобіля “Опель Астра” не впорався із керуванням, з’їхав із дороги та зіткнувся зі стовпом.

“Водій автомобіля, внаслідок отриманих травм, загинув на місці події до приїзду бригади швидкої медичної допомоги”, – розповіли у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Обставини події і особа потерпілого встановлюють.