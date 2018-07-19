На Одеському кінофестивалі відбулася українська прем’єра «Донбасу» Сергія Лозниці

18 липня в рамках Одеського кінофестивалю відбулася українська прем’єра драми «Донбас» Сергія Лозниці. Фільм був представлений у програмі «Фестиваль фестивалів», яка збирає призерів міжнародних кінооглядів. Показ пройшов з найбільшим аншлагом за весь період фестивалю. На екрани українських кінотеатрів стрічка вийде 18 жовтня.

В Одесі фільм представив Сергій Лозниця і творча група стрічки – український продюсер фільму Денис Іванов, актори Євген Чепурняк, Олена Рєпіна, Сергій Сміян, Олександр Течинський, Ярослав Безкоровайний, Михайло Волошин та інші.

«Я сказав би, що цей фільм це трагіфарс. У цієї стрічці є елемент гротеску у деяких епізодах. Це те, що мене вразило, коли я дивився всі ці відео на youtube, зняті невідомими авторами. Зняті вони були у 2014 – 2015 рр., у період початку зміни влади, початку війни. Вразило мене те, що з одного боку це виглядає як карнавал, погана комедія. А з іншого боку це трагічна історія і люди страждають при цьому. І все це пов’язано, не розділено, і незрозуміло як до цього ставитися. Це цікаве явище, яке також мене зацікавило, крім того, що я хотів би розповісти, що там відбувається», – розповів Сергій Лозниця на прес-конференції.

Світова прем’єра «Донбасу» відбулася 9 травня в рамках програми «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю. Стрічка Лозниці, що стала фільмом відкриття секції, також удостоїлася премії за найкращу режисуру.

2 серпня «Донбас» буде показаний на Єрусалимському міжнародному кінофестивалі в секції «Майстри» – в ній демонструються роботи найтитулованіших і самобутніх сучасних режисерів. Фільм Сергія Лозниці також представлений у міжнародній програмі Мельбурнського кінофестивалю, який пройде в Австралії 2-19 серпня.

«Донбас» створювався у копродукції Німеччини, України, Нідерландів, Франції та Румунії. Стрічка стала одним із переможців Восьмого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно. Українським копродюсером виступив Денис Іванов і кінокомпанія «Артхаус Трафік». Зйомки проходили цієї зими у Кривому Розі.

Фільм розповідає про події на Сході України і спостерігає за життям в самопроголошених «республіках», де стирається грань між правдою і вигадкою, руйнуються соціальні інститути.

В український прокат «Донбас» вийде 18 жовтня.