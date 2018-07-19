На Львівщині тривають жнива

Лідерами зі збору зернових наразі є Самбірський, Мостиський, Дрогобицький і Кам'янка-Бузький райони

В області триває жнивна кампанія. Станом на 19 липня аграрії Львівщини вже зібрали ранні зернові на площі 23,8 тис га, намолотили 145,7 тис тонн зерна, урожайність – 61,3 ц/га. Про це інформують у департаменті агропромислового розвитку Львівської ОДА.

На стадії завершення обмолот озимого ячменю, якого із загальної посівної площі 21,4 тис га вже зібрали на 20,2 тис га (94%), врожайність – 62,6 ц/га. З технічних культур зібрали озимий ріпак на площі 38,7 тис га (63,0%), намолотили 118,6 тис тонн з урожайністю 31,3 ц/га.

На сьогодні лідерами у жнивуванні є аграрії Самбірського, Мостиського, Дрогобицького та Кам’янка-Бузького районів області. Найвищу врожайність ранніх зернових отримали сільськогосподарські підприємства Городоцького, Сокальського, Кам’янка-Бузького районів.

Зазначимо, що цьогоріч жнивна кампанія на Львівщині розпочалась 1 липня із обмолоту ранніх зернових і поступово перейшли у збирання технічних культур.