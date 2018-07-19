У прокуратурі повідомили подробиці затримання мера Сколе

Сьогодні, 19 липня, прокурор Львівської області Юрій Квятковський повідомив про підозру мерові Сколе Володимиру Москалеві за одержання неправомірної вигоди.

“42-річний чоловік вимагав від особи переоформити на свою матір гаражне приміщення орієнтовною вартістю 70 тис грн (у цю суму, зокрема, включено 8700 грн нотаріальних послуг)”, – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Зараз вирішуються питання про обрання порушнику міри запобіжного заходу.

Посадовцеві загрожує 10 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацію майна.

Цікаво, що такий злочин чиновник вчинив не вперше. Раніше його вже засудили до 6 років 6 місяців позбавлення волі також за хабар, який він отримав ще у 2015 році.

Нагадаємо, учора, 18 липня, міського голову Сколе Володимира Москаля спіймали на хабарі.