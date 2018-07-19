Медики поставили діагноз відвідувачам “Tomash Kebab”

Лікарі вже отримали результати бактеріологічних досліджень. Тож змогли назвати діагноз людям, які напередодні отруїлись у львівському фаст-фуді на вул. Куліша, – сальмонельоз.

Зараз ще здійснюють комплекс лікувально – діагностичних заходів відповідно до клінічних протоколів Мінздоров’я.

Нагадаємо, днями липня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про госпіталізацію у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню протягом 11-13 липня майже 30 пацієнтів із діагнозом «харчова токсикоінфекція» та «гостра кишкова інфекція».

Усі вони харчувалися у закладі громадського харчування Tomash Kebab за адресою м. Львів вул. П. Куліша, 10. Тоді повідомляли про 9 людей, які отруїлися в цьому кафе. Однак згодом їх побільшало до 30.