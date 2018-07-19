Львівщина отримає майже 35 млн грн на проект «пакунок малюка»

З вересня батьки новонароджених отримуватимуть речі першої необхідності для немовлят

В Україні стартував пілотний проект із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». З 1 вересня при народженні дитини кожній родині під час виписки немовляти з пологового будинку надаватимуть одноразову натуральну допомогу.

«Пакунок малюка» – це набір необхідних речей для новонародженої дитини. Вартість допомоги сягатиме 5 тисяч гривень.

Фінансування таких видатків здійснюється за кошти субвенції з державного бюджету на виплату окремих видів державної соціальної допомоги.

Як інформують у департаменті фінансів Львівської ОДА, за попередніми розрахунками, з державного бюджету на цю мету область очікує 34,3 млн гривень.

Додамо, що отримання допомоги «пакунок малюка» не впливатиме на розмір допомоги при народженні дитини і вартість допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надається відповідно до законодавства.

Зазначимо, що так звані «Бейбі-бокси» вигадали у Фінляндії ще 1938 року.