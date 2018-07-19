Львів’яни висловились проти будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13

Вчора, 18 липня, відбулися громадські слухання щодо місця будівництва сміттєпереробного заводу. На зустріч прийшло близько 400 місцевих мешканців. Приміщення, в якому планували слухання виявилось замалим, тому всі перемістились на вулицю.

Громадськість свідома того, що завод потрібно будувати, однак висловили категоричне “ні” будівництву саме на території очисних споруд, — таким є основний підсумок слухання.

Стосовно цього місцеві мешканці наводять наступні аргументи:

1. Очисні споруди міста Львова побудували ще в кінці 60-х років минулого століття. З цього часу вони не були модернізовані. Відтоді населення міста зросло на 400 тис. людей. Якщо заселити всі новобудови Львова, то це ще 300 тисяч. А об’єм нечистот, які переробляють очисні споруди залишився той самий, що і в 60-х роках. Для того, щоб розширити очисні споруди потрібно побудувати додаткові відстійники, які займуть територію, де зараз пропонують побудувати завод. Якщо залишити очисні споруди в такому стані, якими вони є зараз, та ще додати сміттєпереробний завод, тоді в місті виникнуть великі проблеми з каналізацією. Навіть тепер на очисних спорудах часто прориваються дамби, і тому місцевим жителям доводиться чути неприємний запах.

2. Враховуючи масштаби нашого міста, завод повинен займати мінімум 16 га, і крім того мінімум 15 га на полігон. Він фізично не вміститься на території очисних споруд.

3. Досі не проведена експертиза екологічного стану цієї місцевості (грунту і повітря) на попередні прохання мешканців. Також люди вимагали опублікувати інформацію про вартість заводу та його технічні характеристики. Цього не дочекалися.

4. Будівництво сміттєпереробного комплексу на території очисних споруд несе загрозу здоров’ю і безпеці львів’ян. Це місце розташоване в низовині, і тут накопичуються шкідливі речовини, створюючи своєрідну газову камеру.

5. Замала відстань між заводом та житловою зоною. Такий комплекс потрібно будувати в межах лісосмуги для того, щоб було мінімальне розповсюдження в разі викидів.

“Громадське слухання просто неба свідчить про те, що до цього питання прикута велика увага. У нас на черзі ще не одна консультація з громадськістю. Велика кількість питань, які виникають в людей, стосується екології. Ця територія ще не є остаточно призначена для будівництва заводу. На сьогоднішній день у нас йде проектно-дозвільний процес, і допоки він триватиме – питання не вирішене, але міська рада виділила цю ділянку для того, щоб ми мали можливість взагалі розпочати цю роботу.

Занепокоєння мешканців можна зрозуміти. Це відбувалося в усіх країнах перед початком будівництва першого такого заводу. Всі звикли, що питання відходів асоціюється зі звалищами, яких у нас багато в країні. І це є той важкий етап роз’яснення та інформування, який нам доведеться пройти.

Ми зібралися не для того, щоб вислухати громадську думку, але й щоб її врахувати. Ми вже отримали достатньо велику кількість зауважень до нашої планової діяльності . Це в рамках процедури оцінки впливу на довкілля. Ми візьмемо до уваги всі зауваження.”, – сказав керівник ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

На фінальне голосування винесли питання: “Хто за те, щоб НЕ будувати сміттєпереробний завод на вул. Пластовій 13?”

Результати голосування:

“За” будівництво заводу – 4 особи, “проти” – 325 осіб, “утрималися” – 1 особа.