Львів’ян запрошують до Школи лікарняного клоуна
Від завтра, 20 липня о 18:00 стартує Школа лікарняного клоуна. Триватиме вона три дні – до 22 липня з 10:00 до 19:00 у приміщенні Палацу Культури ім. Гната Хоткевича.
Організовують безкоштовні навчання та скликають небайдужих Благодійний фонд “Крила надії” спільно з “Червоні Носи” (м. Рівне) та Благодійним фондом “Скарбниця Надії”.
“Зараз під нашою опікою три дитячі лікарні міста, де щодня перебувають десятки малюків, які дуже потребують позитивних емоцій і посмішок. Дарувати радість може кожен і для цього не потрібно мати купу дипломів, достатньо мати велике гаряче серце і бажання поділитися любов’ю з тим, хто цього потребує. Приходьте на навчання та ставайте частинкою нашої команди”, – пишуть організатори.
У програмі:
– Історія і принципи Лікарняної Клоунади.
– Пробудження клоуна в собі.
– Акторська майстерність. Імпровізація.
– Робота у парі. “Білий” і “Рудий” клоун.
– Тілесність у практиці Лікарняної Клоунади.
– Зустрічі з лікарями, психологами, громадськими активістами.
Вимоги до учасників:
– Вік 20 – 120 років (можна і більше)
– Вік учасників при великому бажанні, можна обговорити з організаторами
– Бажання дарувати усмішку.
– Мрія змінити світ на краще.
Для участі в школі зареєструйтесь тут: goo.gl/FtJdwC