Львів’ян запрошують до Школи лікарняного клоуна

Від завтра, 20 липня о 18:00 стартує Школа лікарняного клоуна. Триватиме вона три дні – до 22 липня з 10:00 до 19:00 у приміщенні Палацу Культури ім. Гната Хоткевича.

Організовують безкоштовні навчання та скликають небайдужих Благодійний фонд “Крила надії” спільно з “Червоні Носи” (м. Рівне) та Благодійним фондом “Скарбниця Надії”.

“Зараз під нашою опікою три дитячі лікарні міста, де щодня перебувають десятки малюків, які дуже потребують позитивних емоцій і посмішок. Дарувати радість може кожен і для цього не потрібно мати купу дипломів, достатньо мати велике гаряче серце і бажання поділитися любов’ю з тим, хто цього потребує. Приходьте на навчання та ставайте частинкою нашої команди”, – пишуть організатори.

У програмі:

– Історія і принципи Лікарняної Клоунади.

– Пробудження клоуна в собі.

– Акторська майстерність. Імпровізація.

– Робота у парі. “Білий” і “Рудий” клоун.

– Тілесність у практиці Лікарняної Клоунади.

– Зустрічі з лікарями, психологами, громадськими активістами.

Вимоги до учасників:

– Вік 20 – 120 років (можна і більше)

– Вік учасників при великому бажанні, можна обговорити з організаторами

– Бажання дарувати усмішку.

– Мрія змінити світ на краще.

Для участі в школі зареєструйтесь тут: goo.gl/FtJdwC