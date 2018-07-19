Канада надасть 30 млн доларів на підтримку підприємництва в Україні

Сьогодні, 19 липня, відбувся спільний брифінг Першого віце-прем’єр-міністра – Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубів та Міністра з міжнародного розвитку та франкофонії Канади Марі-Клод Бібо з нагоди її візиту до України та щодо співпраці Україна-Канада.

Під час брифінгу пані Міністр оголосила про започаткування нової програми фінансової підтримки інноваційних проектів, спрямованих на покращення економічних можливостей жінок та найбільш вразливих верств населення для подолання гендерної та соціально-економічної нерівності, у тому числі через створення для них сприятливих умов для підприємницької діяльності в Україні. Загальний фонд програми становитиме 30 млн доларів.

«Коли ми інвестуємо кошти в жінок та найбільш вразливі верстви, ми створюємо для них рівні можливості із усіма іншими: стати агентами змін та сприяти побудові кращих умов життя для всіх українців», – наголосила вона.

«Ми домовилися з пані Міністром про створення українсько-канадської робочої групи, щоб разом визначити найбільш важливі напрямки підтримки підприємництва, куди має бути спрямована ця допомога», – прокоментував досягнуті домовленості щодо шляхів впровадження програми Степан Кубів.