Депутати передали земельну ділянку на Пластовій, 13 ЛКП “Зелене місто”
Сьогодні, 19 липня, на позачерговій сесії Львівської міської ради депутати прийняли рішення передати земельні ділянки на вул. Пластовій, 13, зарезервовані за “Львівводоканалом”, у користування ЛКП “Зелене місто”. Підприємство є замовником будівництва сміттєпереробного заводу.
33 міські депутати проголосували “ЗА”, один – проти.
Додамо, що міський голова Львова Андрій Садовий під час засідання наголосив на тому, що майбутній сміттєпереробний завод буде цілком екологічним. Адже заявки на його будівництво подало 12 потужних іноземних компанії. А тому жодних застережень у львів’ян бути не має.
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Нагадаємо, учора відбулися громадські слухання щодо будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13. Мешканці міста висловились проти. “За” будівництво заводу – 4 особи, “проти” – 325 осіб, “утрималися” – 1 особа.
Громадськість свідома того, що завод потрібно будувати, однак висловили категоричне “ні” будівництву саме на території очисних споруд, — таким є основний підсумок слухання.
На зустріч прийшло близько 400 місцевих мешканців. Приміщення, в якому планували слухання виявилось замалим, тому всі перемістились на вулицю.