Депутати ЛМР не підтримали інвестиційний проект реконструкції в трамвайному депо

Сьогодні, 19 липня, на позачерговій сесії міської ради депутати не підтримали ухвалу «Про затвердження проекту інвестиційного договору щодо інвестиційного проекту „Реконструкція трамвайного депо з метою створення інноваційно-креативного простору“, проекту договору оренди та надання ТОВ „Лем Стейшн“ в оренду об’єкта інвестування, будівель, споруд та їх частин на вул. Д. Вітовського, 57 та вул. Братів Тимошенків, 4».

«Цей наш проект по перетворенню існуючого трамвайного депо розпочався приблизно рік тому. Проект був надзвичайно важким, передусім з технічної точки зору, оскільки це є будівлі та споруди трамвайного депо, які станом на сьогодні не використовуються і доволі давно на ці об’єкти не виготовлялася технічна документація. Нами було проведено величезний об’єм роботи. Було прийнято рішення сесії міської ради, зокрема вами тут, у цьому залі, про оголошення інвестиційного конкурсу, про затвердження умов інвестиційного конкурсу. Депутати також є учасниками комісії, яка приймала рішення. Проведений був конкурс, було оголошено переможця, його затверджено рішенням виконавчого комітету. Для того, щоб приступити до реалізації цього проекту, залишився останній крок — затвердити інвестиційний договір», – зазначила під час презентації проекту ухвали директор юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

За її словами, на території мають бути розташовані робочий простір, садова грядка, табір ІТ спеціалістів, фрілансерів інноваційних компаній. Також – вільний простір, загальнодоступна та комунікаційна зона для проведення переговорів, інтерв’ю, зустрічей, дозвілля. Планувалися Центр навчання та розвитку, майстерні, парковий простір, автомобільні та велосипедні майданчики для паркування згідно з детальним планом, який ви затвердили на сесії.

«Станом на сьогодні вартість об’єктів, які підлягають передачі за інвестиційним конкурсом, становить 40 млн. гривень. Інвестор планує вкласти на початковому етапі в зазначені об’єкти не менше, ніж 30 млн грн. і орендна плата виключно за приміщення буде становити за 50 років близько 100 млн. гривень. Тобто це є кошти міського бюджету. Також інвестор буде сплачувати орендну плату за користування земельною ділянкою. Фактично найменша інвестиція, яку ми очікуємо, — це є не менше 130 млн. гривень. Це все прописано в умовах договору, в умовах договору оренди», – додала Гелена Пайонкевич.

Водночас депутати звернули увагу на те, що їм не продемонстрували презентацію проекту реконструкції депо і врешті не підтримали проект ухвали.