Брудні матраци й переповнені кімнати: табір “Орлятко” перевірила Уповноважена з прав людини

Лариса Денісова, уповноважена Верховної Ради з прав людини, побувала у таборі “Орлятко”, у Донецькій області. Вона з’ясувала, що адміністрація закладу ніяк не відреагувала на перші скарги дітей щодо болю у животі.

“Лікар, за її словами, сама розуміла, що це не звичайне ОРЗ. Цитую: «До мене ввечері прийшов натовп дітей». Але вона хотіла уникнути проблем й тому вирішила почекати до ранку. Хоча, як ніхто інший мала б розуміти – чим раніше звернутися за медичною допомогою, тим менші наслідки для здоров’я”, – написала Денісова на своїй сторінці у Фейсбук.

Не було жодних дій і від директорка. За що він, ну думку Денісової, також має бути покараним.

Зараз табір “Орлятко закритий.

“Але я не впевнена, що його взагалі можна було відкривати для дітей. Серед побаченого- брудні матраци, переповнені кімнати… по 11 дітей в невеликій кімнаті”, – написала Уповноважена.

Крім того, їй вдалось дізнатися, що тут неправильно зберігали продукти. Наприклад риба та м’ясо були в одному холодильнику. А дату, коли рибу придбали, працівники відмовились назвати.

Денісова також наголосила, що наступним перевірятимуть табір “Яструбок”. Він належить тому ж власникові, що й “Орлятко”. І вчора п’ятеро дітей із цього закладу також звернулися до лікарів із скаргами на біль у животі.

Нагадаємо, напередодні 78 дітей потрапили до лікарні через отруєння у таборі “Орлятко”, що у Лиманському районі Донецької області. Зараз стан дітей стабільний.