До 100-річчя ЗУНР на вул. Городоцькій зведуть «Лева, що пробуджується»

Сьогодні, 19 липня, під час позачергової сесії депутати Львівської міської ради підтримали ухвалу “Про внесення змін до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2018 рік”. Зокрема, вона передбачає виділення грошей на створення мистецької композиції до 100-річчя ЗУНР.

“Цього року буде 100-річчя відзначення ЗУНР. Тому робимо перекидку коштів з інших об’єктів на спорудження мистецької композиції на вул. Городоцькій. Тут ми змінимо назву — не «будівництво скульптурної композиції», а «закупівля товару мистецтва»”, ­– повідомила директор департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Окрім того, наступного тижня, 25 липня, о 18:30 розпочинається проект “Місто на лінії: Львів у листопаді 1918 року” – серія публічних лекцій та презентацій до 100-ліття завершення Першої світової та подій, пов’язаних із ЗУНР і листопадом 1918 року у Львові.

Першу лекцію “Війни, що завершили Війну: насильство і збройні конфлікти на „Східному фронті“ (1917−1923)” прочитає історикиня Оксана Дудко – кандидатка історичних наук, дослідниця Центру міської історії, докторантка Університету Торонто. Локація: ресторан “Ратуша” (пл. Ринок, 1).

Нагадаємо, 22 червня відбулося обрання переможця проекту в рамках конкурсу мистецько-архітектурного проекту на скульптурну композицію українським бійцям Листопадового Чину. Пропонується встановити скульптурну композицію Лева, що пробуджується. Фігура лева запозичена з герба ЗУНР. Фактично, це пластичне трактування графічного зображення герба.