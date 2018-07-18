Зоозахисники вийдуть на вулицю через безкарність живодерів

Вони вважають, що за жорстоке поводження з тваринами слід активно карати

«Україна — не живодерня» – така акція відбудеться у Львові у п’ятницю, 20 липня. Зоозахисники всієї України вийдуть на вулиці міст через масові безпритульних тварин у Миколаєві.

“Пікет є наслідком того, що в Миколаєві цими вихідними було евтаназовано та піддано кремації майже сто тварин: 60 дорослих і 35 цуценят. Оскільки в Україні не практикуються такі речі, як масові евтаназії, і це доволі такий серйозний виклик зоозахисту і взагалі для обраного вектору України щодо гуманного регулювання чисельності безпритульних тварин”, – розповіла Оксана Кошак, директор ЛКП «Лев».

За її словами організації хочуть закликати місцеві влади до підтримки гуманного рішення по безпритульних тваринах. А контролюючі органи повинні активно розслідувати питання жорстокого поводження з тваринами

На акцію вийдуть мешканці Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Івано-Франківська, Житомира, Сум, Охтирки. Біля мерій своїх міст вони озвучать такі вимоги:

1. Припинити масове вбивство безпритульних тварин у Миколаєві та інших містах;

2. Покласти край бездіяльності поліції, судів та органів влади у питаннях захисту тварин;

3. Покарати живодерів.