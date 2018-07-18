Вікно можливостей. Що Європа пропонує українцям?

У червні минув рік відтоді, як Україна отримала безвізовий режим з ЄС. Втім, можливості, які надає Євросоюз пересічним українцям, самими лише подорожами не обмежуються

Центр громадського моніторингу та контролю проаналізував програми та проекти, які Європа пропонує українським громадам, бізнесменам і студентам.

Гроші та консультації для бізнесу

За інформацією Представництва Євросоюзу в Україні, в нашій державі реалізуються понад 250 проектів ЄС у різних сферах. Втім, соцопитування Київського міжнародного інституту соціології свідчить, що 77% українців не обізнані з ними.

«Україна є пріоритетним партнером ЄС. Ми хочемо, щоб громадяни України знали про підтримку ЄС та використовували можливості, які надають наші проекти, наприклад, молоді, бізнесу, культурним та освітнім інституціям», − зазначає Голова Представництва ЄС в Україні Х’юґ Мінґареллі.

Чимало програм ЄС орієнтовані на підтримку приватних підприємців в Україні. Однією з них є COSME (Competiveness of Small and Medium Enterprises), яка направлена на підвищення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу і здійснюється під наглядом Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

COSME – це інформаційна платформа з широким спектром послуг. Вона відкриває доступ до Європейської мережі підприємців (Europe Enterprise Network), яка дозволяє шукати за кордоном покупців та клієнтів, інвесторів та партнерів.

«Долучення до програми дає багато можливостей для розвитку українських малих i середніх підприємств. По-перше, це допомога з виходом на ринок ЄС завдяки консультаціям i програмам тренінгів, по-друге, це можливості знайти в ЄС партнерів через доступ до розгалуженої системи контактів, включно з інвестиційними та венчурними фондами», – пояснює директор департаменту громадської організації «Споживач» Ольга Галушко.

Не лише інформаційну, а й фінансову підтримку надає програма EU4Business, партнером якої виступає Європейський банк реконструкції та розвитку. У рамках EU4Business за останні два роки банк виділив українським підприємцям 17 млн євро кредитних коштів.

Для українців, які займаються стартап-проектами і планують просувати високотехнологічні розробки на ринок Європи, існує програма Horizon 2020. Фінансування інноваційних проектів відбувається у три етапи. Для втілення ідеї у концепцію підприємець може розраховувати на грант у 50 тис. євро, на стадії створення прототипу – на 1-3 млн євро, а на стадії комерціалізації продукту програма допомагає залучити гроші приватних інвесторів.

«Я вважаю, що отримати такий грант нескладно, – каже засновник стартапу з виробництва енергозберігаючих будинків Максим Гербут. – Але потрібен хороший проект, який справді може щось глобально змінити у своїй галузі. Таких проектів небагато – отож і грантів також».

Детальну інформацію про всі три програми та умови участі в них можна знайти на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі в розділі «Розвиток малого та середнього підприємництва».

Стипендії для молоді та науковців

Багато перспектив Європа відкриває і перед українськими студентами, аспірантами та викладачами. Наразі молодь може брати участь у двох основних офіційних програмах ЄС: Еразмус+ і «Дії Марії Складовської-Кюрі» (Marie Sklodowska-Curie Actions).

Програма академічної мобільності Еразмус+ працює у напрямках короткострокового і довгострокового навчання. У першому випадку студент вирушає на навчання або стажування до Європи на 3-12 місяців, протягом яких отримує стипендію 800-950 євро щомісячно на проживання, проїзд, страхування, харчування тощо. У другому випадку йдеться про здобуття студентами магістерського або докторського ступенів. У цьому разі термін перебування в ЄС може сягати 3 років, а розмір стипендії складе 1000-2800 євро на місяць.

«Еразмус – це більше ніж 100 спільних магістерських та 40 докторських програм. Їхніми учасниками можуть ставати особи, які вже не є студентами. Диплом вони могли отримати декілька років тому», – пояснює менеджер Національного Еразмус+ офісу в Україні Світлана Бацюкова.

Оформлення та подача документів відбувається в режимі онлайн на сайті Європейської комісії у відповідному розділі зі списком магістерських та докторських програми з жовтня до січня щорічно. За даними Представництва ЄС в Україні, з 2014 року за кордоном навчається 200 стипендіатів Еразмус+ з України: 187 магістрантів та 13 аспірантів.

Програма «Дії Марії Складовської-Кюрі» підійде для молодих українських науковців, які вже мають докторську ступінь або стаж науково-дослідної роботи не менше чотирьох років. За словами провідного фахівця Національного контактного пункту «Дії Марії Складовської-Кюрі» КНУ ім. Т.Г. Шевченка Оксани Марункевич, гранти у рамках програми покривають усі витрати українських вчених на навчання і стажування у провідних університетах Європи. У разі отримання індивідуальної стипендії сума фінансового забезпечення може складати 7430 євро на місяць (щонайменше 4880 євро на проживання, 600 євро на транспорті витрати, 500 євро на утримання сім’ї, 800 – на навчання, 650 євро – на непрямі витрати).

Дізнатися більше про участь в програмі можна у багатьох університетах, які приєдналися до неї, а також на сайті МОН та Єврокомісії.

Опора для громад

Чимало проектів Євросоюзу направлені на підтримку децентралізації в Україні та розбудову ОТГ. Наприклад, спільний проект ЄС і ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» має на меті створення комфортніших умов життя на місцевому рівні, поліпшення інфраструктури та впровадження у регіонах електронних сервісів. З його допомогою громади отримали 23,8 млн євро з 2014 до 2017 року.

«Теплі класи, в яких навчаються діти, оснащені фельдшерсько-акушерські пункти, де місцеві сільські жителі можуть отримати медичні послуги, родини, які проживають у теплих, комфортних будинках та економлять на опаленні – ось це є головними досягненнями проекту», – зазначає міжнародний менеджер проекту Хендрік ван Зил.

Ще одна програма, яку з 2016 року ЄС реалізує в Україні, має назву «U-LEAD with Europe: місцеве розширення прав і можливостей, підзвітність та розвиток». Вона фінансує створення розгалуженої мережі центрів надання адміністративних послуг по всій країні, а також навчання державних службовців, членів районних, сільських, міських та обласних рад, щоб вони могли ефективно керувати громадою, якісно виконувати свої службові обов’язки та розвивати власний регіон.

«Органи місцевого самоврядування мають зосередити зусилля на покращенні життєвого середовища для всіх громадян України. Кожна відремонтована лікарня, кожний збудований дитячий садок, кожен прокладений автошлях є вкладом в розвиток країни», – наголошує Президент України Петро Порошенко.

Більшістю програм із підтримки децентралізації опікується Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, тому відомості про актуальні проекти та гранти, на які можуть розраховувати громади, слід шукати на офіційному сайті відомства.

Це далеко не повний перелік проектів, що їх втілює ЄС в Україні у різних сферах. На думку Голови Представництва ЄС в Україні Хюґа Мінґареллі, вони сприяють глибшій інтеграції нашої держави до європейського економічного, освітнього та культурного простору та дозволять підняти рівень життя українських громадян.

Матеріал Центру громадського моніторингу та контролю