Усіх охочих запрошують провести веловихідні у Славську (програма)

Упродовж 21 – 22 липня усіх охочих львів’ян та гостей міста запрошують на дводенний активний захід на гірськолижному курорті Славсько.

Як повідомили в Управлінні туризму та курортів Львівської ОДА, програма веловихідних передбачає заходи для усієї сім’ї: конкурси, змагання, концерти українських музичних гуртів та маунтбайкінг марафон.

Відтак, це можливість незабутньо провести вікенд серед мальовничої природи карпатських гір.

Спеціальним гостем Веловихідних є Ярослав Попович ‒ український професійний велогонщик команди «Trek Segafredo». Це науспішніший гонщик «Тур де Франс ‒ 2005», третій призер «Джиро д’Італія» ‒ 2003 та заслужений майстер спорту. З 11 квітня 2016 року Попович став спортивним директором професійної команди «Trek Segafredo».

Усі передбачені заходи славських Веловихідних стартують із центрального стадіону.

ПРОГРАМА:

21 липня

07:00 – 11:00 – реєстрація учасників марафону Slavsko Trophy MTB

14.00 – старт всіх категорій марафону Slavsko Trophy MTB на дистанції «Пролог», орієнтовно 120 учасників.

15.30 – реєстрація мешканців та гостей Славська на участь у велопробігу

16.00 – старт велопробігу; маршрут: центральний стадіон селища– «Мохнач» с.Волосянка – центральний стадіон селища.

17.30 – конкурс за такими номінаціями: найстарший учасник заїзду, наймолодший учасник заїзду, оригінальний костюм, раритетний велосипед, найбільша велосім’я

18.00 – виступ «Bike Trial Performance»

19.00 – Музична програма:

– гурт «Баламути»

– гурт «Mazer Lazer»

– гурт «Wszystko»

22 липня

07.00 – 8.30 – реєстрація учасників марафону Slavsko Trophy MTB

9.00 – загальний старт марафону Slavsko Trophy MTB

18.00 – закриття дистанції марафону Slavsko Trophy MTB, нагородження.