Усі землі Пустомитівського району інвентаризують

Таке рішення прийняли сьогодні

У Пустомитівському районі проведуть повну інвентаризацію землі. Сьогодні, 18 липня, тут відбувся огляд земельних ділянок.

Із місцевими мешканцями зустрівся голова Львівської ОДА Олег Синютка. Обговорювали питання виділення землі учасникам АТО.

“За результатами огляду дотичні служби опрацюють наявні вільні земельні ділянки”, – повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Крім того, сформують перелік осіб, які претендують на отримання ділянок.