Уперше для вступу на медичні спеціальності потрібно набрати понад 150 балів ЗНО

Вступити на спеціальності «Стоматологія», «Медицина» і «Педіатрія» зможуть лише ті абітурієнти, які набрали понад 150 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів — біології, хімії або математики, – йдеться на офіційному сайті МОЗ.

Такі вимоги в Україні застосовуються вперше і стосуються всіх абітурієнтів, незалежно від форми навчання (за кошти державного бюджету чи за кошти фізичних чи юридичних осіб) та підпорядкування ЗВО.

Мета нововведення — відібрати найкращих абітурієнтів і в кінцевому результаті підвищити якість медичного обслуговування. Адже досі, попри великий конкурс на медичні спеціальності, рівень знань зарахованих абітурієнтів часто був незадовільним.

Наприклад, з-понад 8 тисяч абітурієнтів, які були зараховані на медичні спеціальності у 2017 році, 41% набрали менше 150 балів ЗНО з одного предмету, 19% — з двох предметів і 7% — з трьох.

Ще гіршою є статистика за окремими спеціальностями. Так, більше половини майбутніх педіатрів мали менше 150 балів ЗНО з одного предмету, 20% — з двох предметів і 6% — з трьох.

Цьогоріч за кошти державного бюджету готуватимуть 4507 медичних працівників (спеціальність “Медицина”). Місця не закріплені за конкретними закладами вищої освіти, вони розподілятимуться за процедурою “широкого конкурсу”. Це означає, що ЗВО, до яких подали заяви найбільше абітурієнтів, отримають найбільше місць за держзамовленням.