У суботу у Львові відбудеться Фестиваль культур

Міжнародна організація AIESEC вже традиційно організовує Фестиваль культур. Він відбудеться 21 липня о 15:00в парку імені Івана Франка. Учасники з більш, ніж 10 країн світу зберуться на фестивалі, щоб продемонструвати унікальність своїх рідних традицій з допомогою національних звичаїв, одягу та страв.

«Це проект, що дає можливість кожному відчути культурні різноманітності. Для українців це гарна нагода познайомитися, поспілкуватися та поділитися досвідом із представниками різних країн, які приїхали для участі в соціальних проектах AIESEC. Свою країну покажуть представники таких країн, як Гонконг, Індія, Туреччина, Єгипет, Китай, Азербайджан, Індонезія, Туніс та інших. У цей день на всіх гостей чекає захоплива програма із запальними представленнями різноманітних культур, смачними стравами та цікавими корисностями», — кажуть організатори.

Фестиваль відбудеться в парку імені Івана Франка на території Міського пікніку.

Вхід безкоштовний.