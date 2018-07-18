У Львові ремонтують дороги і тротуари: адреси

На поточні і капітальні роботи у міському бюджеті передбачено понад 284 млн грн

Цьогоріч на поточний ремонт доріг із міського бюджету виділено 45,5 млн грн, на капітальний ремонт — 239 млн грн, – інформує прес-служба Львівської міської ради.

На поточний ремонт доріг у Залізничному районі передбачено 8 млн. грн. Зокрема, проведено поточний ремонт таких магістральних вулиць, як вул. Городоцька, вул. Широка, вул. Сяйво, вул. Виговського, вул. Повітряна, вул. Левандівка та ін.

На капітальний ремонт доріг і тротуарів передбачено 42 млн. грн.

Уже виконано роботи на вул. Комарова, 24, Слюсарна. На стадії завершення ремонт на вул. Роксоляни, 34, вул. Ботанічна. На 70% виконані роботи на вул. Городоцька, 56.

Уклали договори і будуть приступали до робіт на вул. Любінська, 89−91, вул. Сірка, 16. Розпочинатимуть ремонт проїзду від вул. Виговського до вул. Караджича.

Також оголошено тендер на ремонт тротуарів на вул. Виговського (від вул. Городоцька до вул. Любінська) та ремонт тротуарів на вул. Братів Міхновських.

На поточний ремонт доріг у Сихівському районі передбачено 10 млн 135 тис. грн. Вже використано 9 млн грн. Зокрема проведено поточний ремонт магістральних вулиць — це пр. Червоної Калини, вул. Луганська, вул. Хуторівка, вул. Зелена, вул. Пасічна, вул. Чмоли, вул. Козельницька, вул. Вернадського, вул. Трильовського, вул. Кавалердзе, вул. Скрипника, вул. Драгана, вул. Липова Алея. Зараз в роботі вул. Мишуги і вул. Стрийська, 63−71. Повністю зробили вул. Демнянську. Вартість робіт становила більше 1 млн. грн.

Цього року у Сихівському районі багато робіт проводиться щодо капітального ремонту тротуарів. На капітальний ремонт тротуарів і капітальний ремонт вул. Тернопільська передбачено 22 млн. грн. Зокрема цього тижня має відбутися тендер на визначення підрядника для проведення капітального ремонту вул. Тернопільська.

Також у Сихівському районі буде облаштовано 2 громадські простори — бульвар на вул. Зубрівська-Довженка і бульвар на Гашека.

Загалом на цей рік Сихівська адміністрація має в планах відремонтувати 64 об’єкти (поточний і капремонт доріг, капремонт тротуарів та громадські простори). На ці роботи мають більше 54 млн грн.

На поточний ремонт доріг у Личаківському районі передбачено 9 млн грн. Вже використано більше 7 млн грн. Також більше 40 млн грн передбачено на капітальний ремонт доріг. З них вже використано 8 млн грн. Зокрема проведено капітальний ремонт доріг на вул. Падури, Черника, Сушкевича, Тракт Глинянський, 165, Зелена, 113. Проведено капремонт тротуарів на вул. Карпатська.

У роботі об’єкти на вул. Січова-Полуднева, Тракт Глинянський, 163 та розпочато капітальний ремонт тротуару на вул. Новознесенська.

У найближчий час планують розпочати капітальний ремонт вул. Шота Руставелі та вул. Жасминова, вул. Лисеницька.

На поточний ремонт доріг у Шевченківському районі передбачено приблизно 8 млн грн. Уже використано 95% коштів. Зокрема проведено ремонт магістральних вулиць — Липинського, Чорновола, Мазепи, Грінченка, Єрошенка, Золота, Донецька, Жовківська. Цього тижня планують провести поточний ремонт на вул. Під Голоском.

На капітальний ремонт доріг у Шевченківському районі передбачено більше 51 млн. грн. Вже використано 45% коштів. Зокрема виконано роботи на вул. Лучкая, вул. Резедова, облаштовано громадський простір у мікрорайоні Рясне. Проведено капітальний ремонт на вул. Шевченка, 406−408, вул. Верхня Зимова. Завершуються роботи на вул. Шевченка, 352. На завершенні ремонт дороги і тротуарів на вул. Величковського, 40−44 та облаштування громадського простору на вул. Миколайчука, 18. Працюють бригади на вул. Шевченка, 366.

У планах розпочати капітальний ремонт дороги і тротуарів на вул. Золота, 32−34, вул. Єрошенка, 2−6,

На поточний ремонт доріг у Франківському районі передбачено приблизно 6,5 млн грн. Вже використано 5,5 млн грн. Зокрема проведено ремонт магістральних вулиць великими картами — вул. В. Великого, Гіпсова та ін. Зараз розпочинають поточний ремонт внутрішньо квартальних вулиць.

На капітальний ремонт доріг і тротуарів передбачено 36 млн грн. Вже відремонтовано проїзд на вул. Наукова, 31−33, вул. Сельських, облаштовано дитячий майданчик на вул. Кульпарківська, 141−143.

У роботі тротуари на вул. В. Великого, 17−19, вул. Кульпарківська, 121−123, дворик на вул. В. Великого, 29−31 та ін. Оголошено тендер на капітальний ремонт вул. Конотопська, 1−3.

На завершенні виготовлення ПКД на ремонт вул. Пулюя, вул. Поліщука, вул. В. Великого, 37, вул. Симоненка, 1−3. Роботи на цих об’єктах планують розпочати і завершити цього року.

На капітальний ремонт доріг у Галицькому районі передбачено 26 млн грн і 4 млн грн на поточний ремонт доріг.

Серед важливих об’єктів, які зараз знаходяться в роботі — це капітальний ремонт вул. Котлярської та вул. Просвіти. Оголошено тендер щодо визначення підрядника на ремонт вул. С. Руданського. Розпочати і завершити ремонтні роботи на вул. Руданського планують цього року. Також в травні цього року було завершено капітальний ремонт вул. І. Рутковича, який розпочався у 2017 році.