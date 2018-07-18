У листопаді на Львівщині відбудеться Міжнародний економічний форум

На Форум очікують представників з понад 100 країн світу

1-2 листопада на Львівщині відбудеться масштабна економічна подія Західної України – Міжнародний економічний Форум. Цьогоріч очікують участь у заході представників дипломатичних та бізнес-делегацій з понад 100 країн світу.

Про це йшлося сьогодні, 18 липня, під час організаційної наради з підготовки проведення Форуму у Львівській ОДА.

Заплановано, що у перший день Форуму на Арені Львів відбудуться заходи, які включатимуть чотири пленарні засідання. Відтак порушать питання реалізації сучасної промислової та монетарної політики, експортні можливості Львівщини, високотехнологічні інвестиції.

У другий день Форуму проведуть тематичні заходи у сферах агропромислового розвитку, промисловості, туризму, дорожнього господарства, міжнародного співробітництва та енергозбереження.

Зазначимо, що торік XVIІ Міжнародний економічний форум відвідали понад тисяча учасників, серед яких представники бізнесових кіл України, ділових асоціацій, дипломатичних і фінансових установ, науковці, іноземні делегації.