Туристів попереджають про затримку літака з Анталії і назад

Рейси авіакомпанії “Азур Ейр Україна” сьогодні затримуються. Про це повідомили у Міжнародному аеропорту “Львів”.

“Рейс UTN3212 затримується з вильотом з Анталії до 15:00 (за планом 10:35). Орієнтовний час прибуття у Львів 17:00”, – кажуть у прес-службі летовища.

Рейс UTN3211 відповідно затримується з вильотом до 18:30 (за планом 14:45).

Нагадаємо, із львівського аеропорту більше не літатимуть лоукост-рейси, що виконувала компанія “Yanair”, ANR5202/ANR5201 на лінії Барселона-Львів-Барселона.