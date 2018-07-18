“Приватбанк” попереджає про нову шахрайську схему

У “Приватбанку” попередили про нову шахрайську схему, яку нещодавно виявили фахівці кібербезпеки.

Зловмисники використовують підроблені листи про “випадковий” переказ грошей і підроблених сайтів, які зовні нагадують веб-сайт Приват24.

У прес-службі банку кажуть, що вже траплялись випадки, коли їхнім клієнтам через різноманітні канали комунікацій (месенджери, електронну пошту) приходить повідомлення про поповнення карти невідомою особою на кілька тисяч гривень.

Після цього шахраї просять перейти за посиланням на фальшиву квитанцію з фішингових сайтом Приват24.

“ПриватБанк попереджає своїх клієнтів не відкривати такі повідомлення від шахраїв і не реагувати на навіть самі привабливі повідомлення про несподівані грошові перекази”, – наголошують у банку.

І нагадують, що ні в якому разі не можна вводити свої логін і пароль на підроблених банківських сайтах. А справжній Приват24 знаходиться тільки за однією адресою www.privat24.ua.