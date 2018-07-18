Піротехніки знешкодили застарілі боєприпаси у двох районах Львівщини

Цього разу - у Пустомитівському та Бродівському

Учора, 17 липня, допомога рятувальників знадобилась селянам із с. Солонка, що на Пустомитівщині. Тут від час земляних робіт люди натрапили на артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Небезпечна знахідка була на відстані 200 м від АЗС та 500 м від житлових будинків.

“Того ж дня у с. Лукаші Бродівського району рятувальники прийшли на допомогу мешканцям села, які під час земляних робіт натрапили на 76-мм снаряд часів Другої світової війни”,- повідомили у Головному управлінні ДСНС у Львівській області.

Снаряд вилучили у встановленому порядку та знищенний в безпечному місці.