Першу партію білоруських автобусів Львів отримає до кінця вересня

Усе замовлення з Білорусі – 100 автобусів – має надійти в місто до 1 грудня цьогоріч

До кінця вересня Львів отримає першу партію нових білоруських автобусів МАЗ – до 20 машин.

Про це повідомив сьогодні під час засідання бюджетної комісії ЛМР директор комунального підприємства АТП-1 Орест Хамула.

“Автобуси на стадії зварювання і збірки. Білоруси декларують першу поставку автобусів до кінця вересня. Це буде до 20 машин. У вересні маємо отримати і перші автобуси від «Електрона»”, – розповів він.

Також зазначив, що білоруси готові доставити всі 100 автобусів до 1 грудня, “Електрон” своє замовлення на 50 автобусів виконає до 31 грудня 2018 року. Точні дати поставок будуть відомі на початку серпня.

Сервісне обслуговування автобусів надаватиме спеціалізована фірма у с. Малехів біля Львова, що має досвід роботи із технікою МАЗ.

Нагадаємо, цьогоріч Львів купує 150 автобусів за договором лізингу на 800 млн грн під 18% річних на 36 місяців. Ще 100 автобусів планують придбати у 2019 році.