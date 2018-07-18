Не тільки торгівлею: яким бізнесом вигідно займатися в Україні

Портал opendatabot.com опублікував дослідження про те, які види діяльності в бізнесі найбільш популярно відкривати в Україні.

З травня по грудень 2016 року в Україні було зареєстровано 54 175 нових юридичних осіб, в 2017-м — 70 359. За першу половину 2018 року в реєстри внесено 35 480 нових компаній.

Ситуація з реєстрацією нових ФОП трохи гірша. За 6 місяців 2018 року було зареєстровано всього 43% від показника минулого року за 12 місяців. Це означає, що до кінця року можемо отримати показник нижчий ніж в попередньому році.

Скорочення кількості нових ФОП пов’язують зі зміною в оподаткуванні цієї категорії підприємців, а саме — з необхідністю платити єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за будь-яких обставин в повному розмірі. З цієї причини минулий рік почався з масового закриття підприємств, число створюваних нових ФОП, відповідно, теж зменшилася.

З серпня по грудень 2016 року в Україні було зареєстровано 122 451 фізичних осіб-підприємців. У 2017-му —239 532. А за перше півріччя 2018 року — 103 019 ФОП.

Зростає популярність оптової торгівлі

Твердження про те, що основний вид бізнесу в Україні — це торгівля, навряд чи когось здивує. Така ситуація є типовою не тільки для нашої країни, але і для багатьох інших.

Більшість юридичних осіб під час реєстрації вибирають основним видом діяльності оптову торгівлю. Тоді як більшість фізосіб-підприємців — роздрібну.

Так, в 2018 році в сфері оптової торгівлі (крім торгівлі транспортними засобами) за півроку зареєструвалося 11 869 юридичних осіб, тобто кожне третє підприємство. А роздрібною торгівлею вирішили займатися тільки 880 юросіб, тобто менше 2,5% нових підприємств.

Якщо порівнювати з минулими роками, то можна констатувати, що відсоток підприємств оптової торгівлі зростає. Так, в 2016 році оптовою торгівлею вирішили займатися всього 25,7% знову зареєстрованих підприємств. У 2017-му — понад 29,78%. А в 2018 році «оптовиків» було зареєстровано вже 33,45% від загального числа компаній.

У той же час у фізосіб-підприємців основним видом діяльності протягом багатьох років залишається саме роздрібна торгівля. Частка зайнятих в цій сфері підприємців становить 30-36%.

Громадська діяльність — новий тренд

В останні 2 роки найпопулярнішим видом діяльності нових юридичних осіб після торгівлі стала «діяльність громадських організацій», як зазначено в класифікаторі видів економічної діяльності (КВЕД). Якщо в 2016 році таких юросіб було зареєстровано 10,8% (5826), то в 2017-му — 8773, незважаючи на те, що загальне число зареєстрованих компаній скоротилася. Таким чином, частка «громадських працівників» серед нових юросіб склала в минулому році вже майже 12,5%. У 2018 році їх поки 10% (3546 підприємств).

А ось в 2016 році, коли був прийнятий новий закон «Про житлово-комунальні послуги» та «Про особливості обслуговування багатоквартирних будинків», зареєструвалося величезне число обслуговуючих організацій. Тому другим за популярністю видом діяльності стало «обслуговування будинків і територій».

Зараз таких структур реєструється набагато менше. Якщо в 2016 році їх з’явилося 8320, то в 2017-му — 3065, а в поточному за 6 місяців — поки тільки 1233. Проте цей напрям продовжує входити в десятку найпопулярніших видів діяльності.

Куди подівалися програмісти?

Те, що програмісти виявилися на останньому, 10-му місці серед новостворених юридичних осіб, не говорить про зниження популярності цієї професії.

Більшість людей, які працюють в цій сфері, реєструються як фізичні особи-підприємці. За останній рік їх кількість зросла майже на 40% — з 13 689 реєстрацій до 22 921.

Серед ФОП, що з’явилися в 2018 році, програмісти займають почесне друге місце, а їх частка — трохи менше 13,3%. Для порівняння: в минулому році нових ФОП-програмістів було менше 9,6%.

Що таке індивідуальні послуги?

У минулому році другою за популярністю групою, яка обігнала за чисельністю навіть програмістів, виявилася «Надання інших індивідуальних послуг». Ми поцікавилися, що входить в цю категорію.

Найбільш популярним видом «індивідуальних послуг» є надання послуг перукарнями та салонами краси (84%).

Також у КВЕД написано, що до «інших індивідуальних послуг» відносяться астрологічна і спіритичних діяльність, послуги ескорту та бюро, салонів татуювань і пірсингу, чистильників взуття та паркувальників. Тут же реєструються ФОПи, що працюють на кава-машинах і в доставці піци, а також іншої «їжі на винос». Люди, які надають допомогу в генеалогічних пошуках і дресируванні тварин. А також — благодійні організації.

Якщо в 2016 році в цій категорії було зареєстровано 4 835 ФОП, то в 2017-му — в п’ять разів більше, 28 160 ФОП. У 2018-му за півроку зафіксовано лише 6 210 таких реєстрацій, тобто торішній сплеск явно не повториться. Хоча ця категорія діяльності залишається популярною (4-е місце в рейтингу).