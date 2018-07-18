На Жовківщині під колесами автобуса загинув пішохід

Сьогодні, 18 липня, в поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Великий Дорошів Жовківського району об 11:15 сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина.

На місці події працює слідчо-оперативна група.Попередньо встановлено, що водій маршрутного автобусу «Еталон» сполученням Львів-Жовква здійснив наїзд на чоловіка віком близько 55 років, який вийшов проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу. Травмований пішохід помер на місці події.

Зараз встановлюються особа померлого та обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.