Мера Сколе вдруге затримали за хабар

За попередній хабар у 2015 році його засудили до 6,5 років

Міського голову Сколе Володимира Москаля вдруге спіймали на хабарі. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«В славному місті Сколе працює мером такий собі В. Москаль. Працює, хоча ще в березні 2018 засуджений на 6,5 років за хабар. Проте, апеляція все переноситься. І В. Москаль продовжує бути мером. Щоб не втратити навики вирішив цей Москаль знову взяти неправомірну вимогу на 68,7 тис грн.

Але поліція і прокуратура теж не втратила пильність. Москаль знову в кайданках!», – написав Генеральний прокурор.

За інформацією zaxid.net, 15 березня Стрийський міськрайонний суд засудив міського голову м. Сколе Володимира Москаля за хабар на 6,5 років позбавлення волі. Термін ув’язнення рахувався від 11 серпня 2015 року, коли суд обрав запобіжний захід. Однак під вартою мер не був, оскільки сплатив заставу. Втім, Володимир Москаль продовжував виконувати обов’язки мера міста і готувати апеляцію. Йшлося про хабар у 18 тис грн за передачу підприємцю в оренду об’єкта комунального майна та зменшення орендної плати за його користування.