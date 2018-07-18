Водогін у Стебнику перенесуть з карстової зони за 20,5 млн грн

Водогін постачає воду для близько 60 тис мешканців Дрогобицького району
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Кабінет Міністрів України підтримав пропоцію Мінекономрозвитку про виділення 20,5 млн грн для перенесення магістрального  водогону “Гірне – Дрогобич” за межі гірничого відводу, – інформує прес-служба ЛОДА.

Перенесення водогону потрібне, щоб запобігти його пошкодженню через збільшення сейсмічної активності у районі техногенної катастрофи регіонального масштабу у Дрогобицькому районі Львівської області. Як відомо, в Дрогобицькому районі утворилось провалля земної поверхні, внаслідок неналежного виконання умов консервації рудника власником “Стебницького гірничо-хімічне підприємства “Полімінерал”.

Водогін постачає воду для  близько 60 тис осіб, які мешкають у м. Дрогобич, селах Модричі, Раневичі, Почаєвичі та Михайлевичі Дрогобицького району Львівської області.

Кошти будуть виділені Львівській обласній державній адміністрації з державного матеріального резерву. Уряд також доручив Львівській облдержадміністрації у двотижневий строк затвердити за погодженням з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням заходів, визначених у розпорядженні Уряду про виділення коштів, а також подати до 1 грудня 2018 року Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання виділених коштів.