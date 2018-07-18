Групи продовженого дня у школах зроблять комфортнішими

У школах подбають про комфорт та інклюзивність груп продовженого дня. Міністерство освіти вже розробило новий порядок. Зараз він перебуває на реєстрації у Мін’юсті.

“Раніше затвердження порядку створення груп подовженого дня у школах було виключною компетенцією Уряду. Однак новий Закон «Про освіту», прийнятий восени минулого року, закріпив це повноваження за МОН”, – сказала міністр освіти Лілія Гриневич.

Документ передбачає кращі умови для дітей, а також враховує особливості закладів у сільській та гірській місцевості. Їх можуть створювати для учнів різного віку.

Тоді як в інших школах різниця у віці учнів однієї групи не може бути більшою, ніж дві вікові групи , а не чотири, як було раніше. Наприклад ГПД може складатися із учнів 2-3 класів, хоча раніше допускалось 2-5.

“Це дозволить забезпечити комфортніші умови для дітей з урахуванням їх індивідуальних психологічних відмінностей та фізичного розвитку”, – пояснили у Міністерстві.

Міністерство також визначило особливості створення інклюзивних груп.