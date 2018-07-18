Держпраці вимагає закрити нові атракціони в Парку культури

Головне управління Держпраці у Львівській області подало до суду на львівський Парк культури та відпочинку ім. Богдана Хмельницького. Після планової перевірки вимагає зупинити експлуатацію чотирьох нових дитячих атракціонів. Причина – начебто порушення вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці, що створюють загрозу життю працівників цього підприємства.

Як пояснили виданню zaxid.net у секторі комунікації Управління Держпраці Львівщини, йдеться про відсутність дозволів на експлуатацію чотирьох атракціонів у Парку культури. Водночас у парку культури факт роботи без дозволів спростовують.

Як пояснили «Львівській газеті» у Парку культури, атракціони, які вимагає закрити ГУ Держпраці у Львівській області, – це найновіші атракціони, які поповнили парк у 2015-2017 роках. Три з них («Дитяча вежа падіння», «Ланцюгова карусель» та «Обертальні чаші») виготовлені в Італії, були придбані на тендері Prozorro, офіційно завезені до України, отримали всі відповідні документи та сертифікати від організацій, які уповноважені ліцензувати такі атракціони та встановлені профільними спеціалістами. Парадоксально, що серед цих структур, є і ГУ Держпраці, що видавало відповідні діючі сертифікати.

Ще один – виготовлений в Україні, придбаний у 2015 році. Усі нові атракціони для дітей віком від року до 14 років.

«Закуплені атракціоні – найкращі в Парку культури. Без жодних проблем вони відпрацювали рік. Завдяки трьом новим атракціонам парк зміг за минулий сезон заробити на мільйон гривень більше. Вимоги Держпраці є безпідставними і нелогічними», – прокоментував ситуацію «Львівській газеті» директор Парку культури Олександр Молодий.

Зараз юристи Парку культури вивчають акт перевірки Держпраці і приймають рішення щодо подання зустрічного позову, щодо абсурдності сформульованих претензій.

«Так, не секрет, що Парк культури потребує оновлень, заміни атракціонів на нові і сучасні. Звісно, це доволі коштовні придбання, тому кожен квиток відвідувачів, придбаний у касах – це інвестиція у нові, безпечні і сучасні атракціони, придбання яких Парк вважає своїм пріоритетним завданням. Крім того, днями у Парку відкрилась кімната Матері і дитини, на постійній основі відбуваються події і фестивалі, а усі атракціони працюють у звичному режимі», – йдеться в офіційній заяві Парку.